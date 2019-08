Ladri rubano gli stiletti a Dino Cieri, il maestro dell’intaglio frutta: "Valgono 1800 euro"

"La cassa l'hanno ritrovata i carabinieri in via Santa Caterina da Siena. Quello che più mi dispiace è che i ladri mi hanno rubato una cassetta con 20 stiletti thailandesi: valgono 1800 euro".

Vittima del furto è Dino Cieri, maestro dell'intaglio thai tra i più apprezzati in Italia [LEGGI].

"È successo stanotte. Ero stato qui fino a ieri sera", dice all'ingresso del suo negozio, Art Fruit, in via Ciccarone a Vasto, a qualche decina di metri dall'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Stamattina ho trovato rotta la porta, che è l'unico ingresso", lungo una delle strade più trafficate della città.

"Ho visto che avevano preso il registratore di cassa. Dentro non c'erano molti soldi, una cinquantina di euro. Poi sono andato nel retro e ho scoperto che si sono portati via anche una cassetta con 20 stiletti thailandesi che uso per l'intaglio della frutta. Ogni stiletto vale 100, 120, qualcuno anche 150 euro. I carabinieri hanno ritrovato il registratore di cassa in via Santa Caterina da Siena", la strada che, a un centinaio di metri di distanza dall'esercizio commerciale di Cieri, si interseca con via Ciccarone."Gli stiletti, invece, se li sono portati via i ladri. Sapevano, evidentemente, di aver rubato attrezzi di valore. Ho dovuto ordinarne altri".