Auto rubata nel parcheggio dell’ex stazione di Vasto Marina, la proprietaria: "Luogo pericoloso"

Scende al mare per una passeggiata serale e si ritrova senz'auto. È successo sabato 24 agosto; la vittima è una ragazza vastese alla quale ignoti hanno rubato la Fiat Punto bianca (serie 3 del 2007) lasciata nel parcheggio dell'ex stazione di Vasto Marina.

Il parcheggio da tempo è noto per la sua non sicurezza, con scarsa illuminazione e pochi controlli è il comodo nascondiglio usato già in passato dai malintenzionati (qui si nascosero anche i rapinatori del bar Ferrari nel novembre 2018 ad esempio).

La vittima del furto a zonalocale.it esprime il proprio sconforto sperando che chi di dovere intervenga per rendere più sicuro quel parcheggio: "Da giorni molti vastesi si lamentano per le condizioni pessime e pericolose di quel parcheggio. Provo molta rabbia per ciò che è avvenuto la notte scorsa e non è la prima volta che succede. Bisogna trovare una soluzione o almeno fare giustizia per chi come me era sceso alla marina per una passeggiata senza sapere che sarebbe tornato a casa a piedi. La macchina molto probabilmente non la ritroveranno, ma voglio far sentire la mia voce".