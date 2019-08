Pfm e fuochi sul mare salutano l’estate sansalvese

L'atteso concerto della Premiata Forneria Marconi e il successivo spettacolo pirotecnico sul mare hanno concluso, ieri, l'estate sansalvese. In migliaia si sono riversati a San Salvo Marina per l'esibizione musicale della storica band in piazzale Cristoforo Colombo nonostante le avvisaglie di pioggia della prima serata.

A mezzanotte e mezza, poi, lo spettacolo pirotecnico sul mare con la folla assiepata sul lungomare per assistere ai fuochi; non è mancata la sorpresa per la sua durata, relativamente breve, di circa 10 minuti.

Concerto e fuochi concludono la serie di manifestazioni organizzate dalla New Generatione e dalla Eventi e Servizi che nelle settimane a San Salvo Marina hanno portato Cristina D'Avena e organizzato l'edizione marina di Nottambula.

Il calendario estivo di San Salvo ora andrà avanti con le ultime iniziative [LEGGI]: stasera nel centro storico si terrà la finale del Prodotto Topico, mentre alla marina (anche nei prossimi giorni, fino al 31) si continueranno a esibire le tribute e cover band che hanno allietato gran parte dell'estate.

IL COMMENTO DEL SINDACO - “Grande serata, grande musica, grande pubblico, grande emozione, grande gioia di esserci. In sintesi questo è stato il concerto della Pfm in piazza Cristoforo Colombo che mi ha reso particolarmente felice – dice il primo cittadino Tiziana Magnacca – È stata una grande serata per l'ennesimo evento musicale di grande richiamo per migliaia di persone inserito nel cartellone della manifestazioni estive del Comune di San Salvo. Non mi stancherò mai di ringraziare anche questa volta la New Generation (Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Sandro Cacchione e Nicola Malatesta) e la Eventi & Servizi (Gaetano D’Ancona) per l'esibizione della Pfm che ci hanno regalato".

(Le foto del concerto della Pfm sono di Giomix68)