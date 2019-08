Incidente mortale sulla Trignina, perde la vita una donna di San Salvo

Torna a macchiarsi di sangue la Statale Trignina. Una sessantenne residente a San Salvo, originaria di Celenza sul Trigno, è morta in uno schianto avvenuto sulla SS650 in un tratto in Molise tra i territori di Montefalcone del Sannio e Roccavivara.

Poche le informazioni in merito, il tamponamento (avvenuto nel tardo pomeriggio) tra un camper e un Ape Car sul quale la donna viaggiava insieme al marito. Le sue condizioni sono parse subito gravi e i tentativi di rianimarla del 118 sono risultati purtroppo vani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e il personale dell'Anas.

In aggiornamento