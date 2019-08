Cupello, "Puzza di rifiuti in varie zone del paese, situazione insostenibile"

Cattivo odore di rifiuti avvertibile in numerose zone di Cupello. È successo ieri sera, diverse le segnalazioni arrivate in redazione sull'argomento; "Questa sera la puzza dei rifiuti è arrivata al centro del paese, la situazione sta degenerando", ci scrive una lettrice.

Da tempo la puzza – che molto probabilmente arriva dagli impianti del Civeta – è tornata a suscitare diverse proteste sia a Cupello che Monteodorisio (quest'ultimo paese in realtà è il più esposto).

Attualmente, nel polo logistico del Civeta, la terza vasca è ancora sotto sequestro. Per scongiurare una nuova crisi dei rifiuti è stato consentito il conferimento fino al 31 agosto nella seconda vasca riaperta per l'occasione. Ciò che accadrà a settembre non è ancora noto. Il neocommissario Valerio De Vincentis, contattato la settimana scorsa dalla redazione, si è limitato ad affermare che si stanno valutando tutte le strade possibili per evitare una nuova emergenza.

Sul fronte giudiziario, invece, i Noe di Pescara proseguono le indagini che, in quest'ultima fase, si stanno concentrando sui rilievi topografici dell'area della terza vasca e dei terreni confinanti dov'è franata la terra di scavo [LEGGI].