Incendio in contrada Termini domato dalla Protezione civile di Casalbordino

Ieri pomeriggio, attorno alle 18, alla sala operativa regionale Soup dell’Aquila è arrivata la segnalazione del volontario Arci pesca Domenico Fornito riguardo a un incendio in contrada Termini di Casalbordino Lido.

La Protezione Civile Madonna dell’Assunta di Casalbordino, avvisata dalla sala operativa, si è subito attivata con i volontari: Tommaso Bucciarelli, capo squadra, Maria Simonetti, Andrea Presenza e Mario Scaccia. L’incendio si è sviluppato lungo il canalone della bonifica per una lunghezza di 50 metri e un fronte di 6 metri.

Dopo qualche ora di duro lavoro, i volontari sono riusciti ad arginare e spegnere il fuoco che poteva fare danno ai vicini vigneti. La materia relativa alla prevenzione incendi è una parte importante dell’attività svolta ogni giorno dalla Protezione civile di Casalbordino, ma non certo la sola. I volontari sono impegnati sul territorio in numerose e vitali funzioni di supporto e soccorso alla comunità. Per certi aspetti, è proprio il loro lavoro gratuito sul campo, in collaborazione con Vigili del fuoco, Carabinieri e Vigili urbani, a rappresentare una preziosa palestra per affinare la conoscenza e prevenire gli incendi.

Enzo Dossi