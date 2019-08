"Il nostro mare e la nostra scuola feriti per fare i falò in spiaggia"

Al sorgere del sole, dopo la Notte dei falò, viene alla luce l'immondizia lasciata in spiaggia.

Le foto sono state scattate e pubblicate stamani dall'associazione sportiva Wind sup Le Vele Vasto, specializzata nel sup, uno sport che negli ultimi anni sta prendendo piede sempre più nelle località balneari italiane.

È evidente che, nel tratto di spiaggia libera a sud del pontile, molti non hanno pulito al termine della nottata.

Amaro il commento della Wind sup Le Vele Vasto: "Il nostro mare, la nostra scuola.... ferita, colpita, distrutta... per cosa? Perché bisogna fare il falò sulla spiaggia ... è bello ... è figo.... tanto poi qualcuno.... presto o tardi... rimetterà le cose in ordine. Per favore non parliamo più di ecologia, riscaldamento globale.... tacciamo e rendiamoci conto di essere la peggior specie che abbia mai avuto vita su questo pianeta".