Beach volley, Claudia Scampoli e Claudia They fanno il bis del tricolore under 21

Ancora un successo in carriera per Claudia Scampoli che, in coppia con Chiara They, ha conquistato il titolo italiano under 21 di beach volley. Le due atlete del Club Italia, a Caorle, ieri hanno fatto il bis del titolo tricolore conquistato un anno fa con un percorso senza intoppi, a suon di 2-0.

Dopo i tre successi del mattino, la vastese e la parmense hanno superato in semifinale per 2-0 (21-19/21-12) Marianna De Siano ed Elisa Tonello. Poi, in finale, hanno superato Sofia Balducci e Nui Calisesi - già battute al mattino - per 2-0 (21-16/21-19). Sorrisi per le due giovani giocatrici Azzurre per questo ennesimo risultato positivo che fa il paio con il titolo conquistato dai loro “colleghi” del Club Italia, Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto.

Il lavoro dello staff guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis continua a dare i suoi frutti e ora c’è attesa per le sfide, che si giocheranno sempre a Caorle, della finale del campionato italiano assoluto in cui i giovani azzurri saranno sicuramente protagonisti.