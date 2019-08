A Punta Aderci domani mattina la tappa vastese delle Nuotate dei Trabocchi

"Sabato 24 agosto 2019 si terrà, presso il tratto di mare antistante la Riserva Naturale di Punta Aderci, con partenza verso le ore 10, la locale tappa 2019 delle Nuotate dei Trabocchi, ormai stabilmente inserita nel Circuito Adriatico Acque Libere". Lo annuncia una nota firmata Riserva naturale regionale di Punta Aderci, Circuito Adriatico Acque Libere e D'Abruzzo-Turismo Cultiura Ambiente Edizioni Menabò.

"Le nuotate, non competitive, hanno l'obiettivo di sensibilizzare, i giovani in particolare, al rispetto e alla salvaguardia dei nostri bellissimi tratti di costa abruzzese, al rispetto della natura e dei principi di sostenibilità ecologica delle nostre azioni.

Quest'anno, l'organizzazione, in accordo con la Direzione della Riserva, ha lanciato una iniziativa volta alla riduzione delle plastiche inutili (che sempre piu' infestano tutti i mari del pianeta) proponendo ai nuotatori un ristoro idrico non piu' basato su bottigliette di acqua monouso, ma utilizzando acqua corrente in contenitori riutilizzabili e bicchieri compostabili.

Un gesto in linea con le finalità delle iniziative sportive degli amanti del mare che speriamo di poter ripetere e diffondere in tutte le manifestazioni sportive di questo genere. L'ambiente non è usa e getta".