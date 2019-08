Terza categoria, tra rinnovi e nuovi innesti l’Audax Palmoli pronta al prossimo campionato

32 punti raccolti e 11° posto in classifica: è il bilancio del ritorno sul campo dell'Audax Palmoli nella stagione di Terza categoria 2018/2019 dopo diversi anni di assenza.

Una ripartenza incoraggiante – la squadra biancazzurra è stata un avversario ostico da superare per le diverse compagini del territorio – che nella prossima stagione porterà la squadra – che sarà allenata da Gianluca Farina – a cercare di far meglio con qualche innesto e con la conferma di tutta la rosa.

Tra i vari nomi sui quali la società potrà puntare maggiormente c'è l'attaccante Gaetano Santamaria che nel passato campionato ha dovuto dividersi tra Terza e Amatori. "Ora sarà a tempo pieno con noi", dice il presidente Michael Di Renzo che poi annuncia i due principali colpi di mercato: "Arrivano Manuel Piras dal San Buono in Seconda e Mirko Di Matteo dalla Dinamo Roccaspinalveti". Il bomber Di Matteo, l'anno scorso, ha contribuito a suon di gol, soprattutto nella prima parte di stagione, alla vittoria del campionato di Seconda della Dinamo; nella restante parte è stato fermato da un infortunio, ma per la partenza di questa nuova stagione dovrebbe essere pronto a dare il proprio contributo.

L'Audax nel prossimo campionato ritroverà quasi tutte le società che hanno animato le passate stagioni. Oltre a queste, sono già stati confermati alcuni graditi ritorni come quelli del Lentella e della squadra di Liscia; tra le defezioni, per ora, ci sono quelle della New Robur di Castiglione Messer Marino e degli Aquilotti. Fusione, invece, tra Atletico Vasto e Virtus Vasto.