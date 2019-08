Stella Maris, lotteria di beneficenza: un euro per rifare il tetto della chiesa

La grandine di luglio ha aggravato le condizioni del tetto della chiesa di Stella Maris.

Il tempio dedicato alla vergine protettrice di Vasto Marina va messo al sicuro dalle infiltrazioni d'acqua.

Per questo, la parrocchia ha indetto una lotteria di beneficenza: un euro a biglietto per finanziare le spese, che costano diverse migliaia di euro.

"Bisogna rifare la guaina del tetto e i canali di scolo", spiega il parroco, padre Luigi Stivaletta. "I biglietti si possono comprare in parrocchia dopo ogni messa. A volte non ci si pensa, ma basterebbe poco per sentirsi tutti partecipi del bene comune".