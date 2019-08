"San Nicola, baia splendida, ma l’accesso è una giungla piena di insidie"

Accesso al mare come una giungla. Viottolo sconnesso, con spuntoni metallici nel bel mezzo del percorso e altre insidie. A mettere nero su bianco la richiesta di sistemare l'accesso alla spiaggia di San Nicola, una delle baie più belle del litorale di Vasto, è un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne, che chiede all'amministrazione comunale di rendere accessibile a tutti in sicurezza quell'insenatura dal mare cristallino.

"Vorrei segnalare lo stato in cui versa l'accesso al mare di San Nicola. Ci sono tratti di sentiero che sono molto pericolosi perché, come si noterà dalle foto, non solo la stradina, ma anche la scalinata, risultano veramente malmesse, la manutenzione base manca almeno da dieci anni, a parte lo sfalcio dell'erba.

Ho sentito dei turisti che manifestano grande interesse per la bellezza del mare e della Via Verde, ma altrettanta insoddisfazione per via dell'accesso un tantino pericoloso. Ci sono anche barre d'acciaio che spuntano da terra. La richiesta è di sistemare almeno gli accessi più frequentati e poi, man mano, tutti gli altri. Naturalmente, non si chiedono scale mobili, ma almeno di rendere il sentiero fruibile in sicurezza, pianificando una volta per tutte le manutenzioni da effettuare. Non sono interventi costosissimi, ma il ritorno d'immagine sarà garantito".