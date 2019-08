"Precedenza a chi aspetta", a Pollutri arriva il parcheggio rosa per donne incinte e neomamme

Un parcheggio rosa riservato a donne incinta e neo mamme a Pollutri. È il provvedimento adottato dal Comune di Pollutri con ordinanza n. 27/2019 firmata dal sindaco Nicola Mario Di Carlo.

Lo stallo di sosta di colore rosa è stato istitituito in largo Cavalieri di Vittorio Veneto, sul belvedere del paese.

"L'amministrazione – spiega il Comune – vuole così dare la precedenza a chi aspetta, dando la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui ci si deve recare dal medico o in farmacia, laddove è difficoltoso trovare un parcheggio. Il parcheggio rosa però non è previsto dal codice della strada, per cui la sua istituzione è da ritenersi un atto di civiltà, per il rispetto del quale ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini".

Oltre al parcheggio rosa, è stato istituito uno stallo di colore giallo per i veicoli delle forze dell'ordine sempre in largo Cavalieri di Vittorio Veneto e due stalli di colore giallo per carico e scarico per le attività commerciali lungo corso Giovanni Paolo II.