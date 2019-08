"Per fare il Jova a Vasto non sono bastati mesi, Montesilvano ci è riuscita in pochi giorni"

"All’amministrazione di Menna, Lapenna e Della Penna non sono bastati 8 mesi per organizzare il Jova Beach Party, a Montesilvano sono bastati pochi giorni".

La Lega approfitta dell'annuncio ufficiale del concerto di Jovanotti, che farà il 7 settembre a Montesilvano, per tornare ad attaccare la Giunta comunale di Vasto.

"È la dimostrazione - sostengono i consiglieri comunali Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa - che non tutte le amministrazioni sono uguali, non tutti i politici hanno le stesse capacità, non tutti i siti sono idonei per ospitare un mega evento. L’immagine di Vasto è stata danneggiata per incapacità amministrativa, quella di Montesilvano esaltata per capacità amministrativa. Non c’è altro da aggiungere, se non che al Consiglio comunale della prossima settimana sarà fatta chiarezza su tutta la vicenda. Se la maggioranza non scappa un’altra volta".