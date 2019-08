Sulla spiaggia di Mottagrossa scene di inciviltà: rifiuti dappertutto dopo il pranzo al sacco

Siamo alle solite. Ogni estate scene di ordinaria inciviltà nella Riserva di Punta Aderci. Chi ieri sera ha organizzato un pic nic sulla spiaggia di Mottagrossa ha lasciato immondizia sparsa dappertutto, dai piatti di plastica agli avanzi.

Stamani è intervenuto il personale dell'area protetta, che ha pubblicato sul profilo Facebook Riserva naturale regionale di Punta Aderci le foto di prima e dopo la pulizia della spiaggia, che si affaccia su uno dei tratti più limpidi del mare di Vasto.

"Ringraziamo - si legge nel post - i gentili bagnanti che hanno voluto fare questo dono alla Riserva... un pranzo al sacco in riva al mare non si nega a nessuno... ma il sacco si porta via... #pranzoalsaccosostenibile".