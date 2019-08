Il 24 agosto, a San Salvo Marina, la Pfm in concerto e i fuochi pirotecnici sul mare

Tutto pronto per la tappa abruzzese del tour della della PFM, Premiata Forneria Marconi. La storica band si esibirà il 24 agosto a San Salvo Marina, in piazza Cristoforo Colombo, in un concerto gratuito inserito in Summer Time, il cartellone di eventi estivi dell’associazione culturale New Generation e di Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Nel prossimo fine settimana il lungomare di San Salvo Marina si arricchirà anche con lo street food che si terrà da venerdì 23 a domenica 25 agosto. La serata del 23 sarà accompagnata dal dj set e intrattenimento di Andrea Desiato.

"Il fiore all’occhiello dell’estate sansalvese è sicuramente il live della PFM che si terrà sabato", dicono gli organizzatori. TVB - The Very Best Tour, questo il titolo del tour di concerti che sta toccando e toccherà le maggiori città italiane, durante il quale la PFM presenta al pubblico i brani più significativi della propria storia aprendo anche una finestra su De André.

Il concerto inizierà alle 22.30 e sarà seguito dai fuochi pirotecnici sul mare.