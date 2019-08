"A Punta Penna eliminati i raccoglitori dei rifiuti"

"La Pulchra rende sempre più difficile lo smaltimento dei rifiuti a Vasto tra le quali la decisione di eliminare anche a Punta Penna tutti i bidoni per lo smaltimento dei rifiuti nonostante un sopravvissuto cartello che ne indica la presenza". Lo segnala un lettore di Zonalocale, Pietro Trematore.

"Di conseguenza tutti i frequentatori della zona saranno costretti a portarsi a casa i rifiuti prodotti o buttarli chissà dove, considerando che in città non esiste un'isola ecologica come in tutti i paesi più evoluti e che renderebbe più accessibile e flessibile il corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Scelte aziendali - afferma Trematore - non giustificate e incomprensibili prese nsenza condivisione che evidentemente prefigurando un mondo perfetto e ideale. Vasto la prima città senza rifiuti".