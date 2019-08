Vasto Basket: salutano i giovani D’Annunzio, Cicchini, Di Rosso e Flocco

Negli ultimi anni sono stati protagonisti in campo scrivendo il loro nome tra quelli che hanno riportato la Vasto Basket in una categoria nazionale. Ma per Pietro D'Annunzio, Matteo Cicchini, Nicola Di Rosso e Andrea Flocco (in ordine di apparizione nella foto) è arrivato il momento di affrontare un passaggio importante della loro vita, quello degli studi universitari, ed ecco che la palla a spicchi segue il percorso di queste scelte. Così, dopo tanti anni di militanza in biancorosso, per loro è arrivato il momento di cambiare canotta e vivere altre esperienze.

D'Annunzio, Di Rosso e Flocco saranno impegnati nel campionato di serie C silver con l'Antoniana Pescara. Stessa serie ma altra squadra, il Torre Spes Basket, per Cicchini. Dopo tanti anni insieme, tra giovanili e prima squadra, per loro ci sarà anche l'esperienza di confrontarsi da avversari. E, c'è da starne certi, continueranno a seguire la vicende della Vasto Basket in quella C gold che anche loro hanno contribuito a raggiungere.

"Ai nostri ragazzi va il più sincero ringraziamento per quanto dato ai colori biancorossi - ha scritto in una nota la Vasto Basket - e un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza universitaria e cestistica".