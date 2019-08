Qualificazioni a Euro 2021, Daniela Sabatino convocata per le sfide con Israele e Georgia

Dopo la positiva esperienza al Mondiale in Francia per la Nazionale Italiana femminile è già tempo di tornare in campo per affrontare le prime sfide del percorso di qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2021 in Inghilterra. La ct Milena Bertolini ha diramato oggi le convocazioni per le partite contro Israele e Georgia, da giocare entrambe in trasferta.

Tra le 23 calciatrici convocate c'è anche Daniela Sabatino che ha da poco iniziato la sua nuova avventura con il Sassuolo. L'attaccante di Castelguidone è tra le quattro scelte dalla ct - con Girelli, Giacinti e Tarenzi - per trascinare, a suon di gol, la squadra verso un altro obiettivo importante.

Le azzurre si raduneranno il 22 agosto a Coverciano per gli allenamenti. Il 29 agosto, a Tel Aviv la sfida con Israele, il 3 settembre a Tbilisi la partita con la Georgia. Daniela Sabatino e le sue compagne contano di replicare il bel cammino fatto prima del Mondiale francese, con un percorso di qualificazione entusiasmante che ha riportato le azzurre nella competizione più importante dopo 20 anni.

Le convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies).

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Atletico de Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan).

Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (AS Roma), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma).

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).