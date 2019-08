Ballo, Andrea Iuliano e Monica Smerilli si distinguono al 33° German Open

Ottimo risultato per la coppia di maestri di ballo Andrea Iuliano e Monica Smerilli in una delle competizioni più importanti e prestigiose in campo internazionale, il 33° German Open Championship. La gara di ballo si è tenuta a Stoccarda dal 13 al 17 agosto e ha visto la partecipazione di tantissime coppie provenienti da tutto il mondo che si sono sfidate in diverse discipline.

La coppia vastese ha partecipato nelle Danze Standard ottenendo un eccellente risultato in due categorie: una semifinale in 8ª posizione nella Wdsf Professional Division Master Class Senior 1 e la finalissima come unica coppia italiana in 5ª posizione Wdsf Professional Division Master Slass Senior 2.

"È stata per noi la prima esperienza – dicono i due maestri di ballo – Siamo felicissimi di aver partecipato e ballato in mezzo a tante belle coppie raggiungendo una finale come unica coppia italiana in una bellissima location davanti a un pubblico caloroso. Un ringraziamento speciale va ai nostri insegnanti e a tutti coloro che ci sostengono".