SportAbilità, a Vasto Marina il torneo finale di beach volley

Si conclude domani, 19 agosto, sul campo da beach volley donato dal Rotary Club Vasto a SportAbilità, il corso di beach volley curato da Dario Da Roit e Roberta Bellano [LEGGI] che, per un mese e mezzo, ha visto protagonisti tanti ragazzi nel progetto promosso da Anffas con altre associazioni del territorio.

Il torneo di pallavolo sulla sabbia vedrà impegnate quattro squadre miste composte dai ragazzi dell’Anffass, dai volontari e dai ragazzi delle rappresentative Under 14 maschile e femminile dell’Enjoy Volley Vasto Asd. Le squadre si affronteranno su due campi in mini partite a 15 punti con la formula del girone all’italiana. Tra una partita e l’altra ci saranno anche le sfide dell’ormai famigerato "svuota campo".

Il progetto SportAbilità: 4 elementi per l'inclusione è finanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri -Dipartimento delle pari opportunità (bando 2017) e vede come partner di progetto Anffas Onlus Vasto (capofila), Parrocchia di San Paolo di Vasto, Fondazione BCC, Istituto Comprensivo "Paolucci" di Vasto e come partner esterni Comune di Vasto, Comune di Pollutri e Istituto "Mattei" di Vasto oltre alla partecipazione di associazioni sportive del territorio.

In corso ci sono anche i corsi di Sup, curati dall'istruttore Marco Salcito, e a breve inizierà il corso di frisbee con il campione italiano ed europeo Domenico Salvatorelli.