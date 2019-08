Il derby di Coppa è biancorosso: Dos Santos firma la vittoria della Vastese con il Chieti

Prima partita ufficiale e prima vittoria. Inizia positivamente il cammino di Marco Amelia alla guida della Vastese. I biancorossi hanno superato 1-0 il Chieti nel derby di Coppa Italia grazie ad una rete di Ribeiro allo scadere del primo tempo. Buona la presenza di pubblico sugli spalti dell’Aragona per sostenere una squadra che, dopo le fatiche della preparazione pre-campionato, inizia a prendere forma sotto l’attenta guida di mister Amelia. La squadra del presidente Bolami tornerà in campo tra una settimana per il secondo turno di Coppa Italia a Pineto. Poi, il 1° settembre, l’esordio in campionato affrontando di nuovo il Chieti.

La partita. Si gioca davanti ad una buona cornice di pubblico e la Vastese, prima del calcio d’inizio, va a salutare i tifosi della curva d’Avalos, più volte invocati durante l’estate come elemento di sostegno alla squadra. Nella prima parte della sfida di emozioni ce ne sono ben poche con entrambe le formazioni che faticano a trovare buone trame offensive. Al 20’ la squadra di casa ha una buona occasione su calcio di punizione dal lato corto dell’area di rigore ma Esposito, che si incarica della battuta, non riesce ad impensierire Camerlengo, ex della sfida. Al 23’ è Milizia, ben servito da un compagno, a tentare la sortita dal limite dell’area calciando però alto. In un primo tempo senza sussulti, al 43’ Kambò prova il tiro della domenica dalla lunghissima distanza con la palla che finisce però alta sopra la traversa. Un minuto dopo, però, la Vastese riesce a sbloccare la partita. Sul traversone dalla sinistra di Pompei è Ribeiro Dos Santos a trovare la deviazione vincente per l’1-0 biancorosso. Finisce così il primo tempo con la squadra di casa che va negli spogliatoi in vantaggio.

Si torna in campo e la Vastese prova subito a essere pericolosa, ancora con un cross dalla sinistra su cui non riescono ad arrivare gli attaccanti biancorossi. Il Chieti prova a farsi vedere affidandosi a Traini che, al 12’, si vede sventare una buona occasione dal portiere Bardini. Stivaletta e compagni sono rientrati in campo con ben altro piglio rispetto ai primi 45’ e la Vastese riesce a portare una pressione costante nell’area neroverde con gli ospiti costretti in più occasioni a salvarsi in corner. Al 28’, dopo un altro tentativo di Traini, la Vastese ci prova con una buona ripartenza che però non viene concretizzata da Zinni in area di rigore. Alla mezz’ora Pollace semina il panico sulla destra, mette palla in mezzo ma, per due volte, i teatini ribattono le conclusioni della squadra di casa. La squadra di Amelia, che cambia anche diverse pedine nel corso della ripresa, sembra avere ben salde le redini della partita e, pur stando attenta a non subire, prova a pungere in avanti. Al 52' show del baby Cavuoti sull'out di destra ma il pallone che mette in mezzo non trova la deviazione vincente di nessun compagno. Dopo ben 8 minuti e mezzo di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Vastese vince il derby di Coppa.

Vastese – Chieti

(44’ Ribeiro)

Vastese: Bardini L., Pompei (10’st Perocchi), Pollace, Stivaletta (22’st Ansini), Dos Santos, Esposito, Marianelli (26’st Cavuoti), Zinni (32’st Mastromattei), Cardinale, Cacciotti, Bardini F. (49'st Ravanelli). Panchina: Di Rienzo, Fanelli, Iarocci, Alonzi. Allenatore: Amelia

Chieti: Camerlengo, Talucci (44'st Di Renzo), Brattelli (23’st Mancini), Venneri, Vittiglio, Brugaletta (36’st Ricci,), Milizia, Mazzolli (41’st Bruni), Traini, Marzola, Kambò (17’st Catalli). Panchina: Ubertini, Di Nicola, Boafo, Di Marco. Allenatore: Grandoni

Arbitro: Vogliacco di Bari (Morea e Masciale di Molfetta)

Ammoniti: Marzola, Milizia