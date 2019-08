Al via la stagione: la Vastese debutta in Coppa nel derby con il Chieti

È il giorno dell'esordio stagionale ufficiale per la Vastese Calcio. Finito il tempo delle amichevoli per i biancorossi è il momento di iniziare a fare sul serio per costruire un'annata positiva. Questa sera, domenica 18 agosto alle 18.30, la squadra di Marco Amelia scenderà in campo all'Aragona per il primo turno di Coppa Italia e non sarà una sfida come tante perchè l'avversario di turno è il Chieti. Un derby sempre sentito, che, per un giocoa del destino, si ripeterà anche nella prima giornata del campionato di serie D.

"So che questa è una sfida molto sentita - ha detto mister Amelia alla vigilia -, me ne accorgo parlando con i tifosi, incontrando la gente in giro per la città. Quindi, ancora di più, dovremo farci trovare pronti per questa sfida". In questo nuovo corso biancorosso, con tanti giocatori a disposizione di Amelia, la squadra vorrà far bene partita dopo partita.

"In una stagione si deve pensare a tutto, campionato, coppa Italia e ai ragazzi dico di giocare bene anche nelle amichevoli. Conta l'atteggiamento e noi vogliamo dimostrare di poter competere su tutti e due i fronti. È naturale che il campionato è davanti a tutto ma, settimana dopo settimana, onoreremo l'impegno che ci troveremo ad affrontare mettendo in campo grinta, attaccamento alla maglia e una filosofia di gioco che i miei ragazzi stanno iniziando ad assimilare.