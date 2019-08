"Tu sì che vali!", Alessia Macari madrina della finale al posto di Francesca Brambilla

A causa di problemi familiari, l’ospite della finale di "Tu sì che vali!" in programma domani 19 agosto a Cupello, Francesca Brambilla, non potrà essere presente. La showgirl lo ha fatto sapere con un comunicato stampa all'organizzazione e ai suoi fan.

L'associazione 3punto1, organizzatrice dell'evento, ha subito attivato tutti i canali possibili, per avere per la finale un ospite d’eccezione come madrina; la stata è ricaduta sulla showgirl Alessia Macari.

"Si potrebbe dire Avanti un altro! La Bona Sorte Francesca Brambilla porta sul palco La Ciociara Alessia Macari che la sostituirà nel ruolo di madrina della finale di Tu sì che vali!. Tu sì che vali! vi aspetta oggi e domani a Cupello per vivere insieme una straordinaria quinta edizione".