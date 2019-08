Scontro tra due auto sulla Trignina, 4 feriti. Traffico bloccato per un’ora

Quattro persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 650 Trignina.

Per cause in corso d'accertamento, poco dopo le 18,30 due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Celenza sul Trigno. Sul posto i carabinieri della locale Stazione, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto.

Quando sono stati estratti dagli abitacoli delle vetture, i feriti - quattro, riferisce l'Anas - erano coscienti. Sono stati trasportati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

La strada è stata chiusa al traffico per oltre un'ora.