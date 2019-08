I fuochi pirotecnici sul mare chiudono gli appuntamenti del Ferragosto Vastese

Si chiude con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare il Ferragosto Vastese 2019. Alla fine, con lo stop della tappa del Jova Beach Party, il programma è tornato all'antico copione che vede le feste d'estate avere il loro clou nella giornata del 16 agosto. E così, dopo la Sagra delle Campanelle di San Rocco del mattino [LEGGI], non è mancata alla Marina la classica accoppiata concerto- fuochi pirotecnici.

Al termine dell'esibizione di Alex Britti sul palco allestito in piazza Rodi [ARTICOLO-FOTO-VIDEO] tutti in spiaggia per ammirare lo spettacolo ideato e allestito dalla ditta Pyrofantasy. Forze dell'ordine e protezione civile hanno garantito che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e così le persone presenti in spiaggia e le tante persone che hanno assisitito dalle balconate panoramiche della città alta si sono godute lo spettacolo realizzato dalla ditta vastese.

Un lungo applauso ha salutato la fine dei fuochi pirotecnici, particolarmente graditi dal pubblico, salutando così i giorni di questo Ferragosto "last minute".