Una giornata di suoni e colori: a Vasto la Sagra delle Campanelle di San Rocco

È il centro storico di Vasto ad accogliere da questa mattina la Sagra delle Campanelle di San Rocco. Il tradizionale appuntamento del 16 agosto, nell'ambito delle feste per il Ferragosto, è ogni anno l'occasione per acquistare campanelle delle più diverse forme e colori, realizzati con differenti materiali per soddisfare davvero tutti.

Gli artigiani, provenienti da più parti della Regione, hanno esposto le loro campanelle nella zona di piazza Rossetti, dove resteranno fino a sera, attirando l'attenzione con creazioni ogni anno sempre diverse. Non sono mancati gli stand di diverse associazioni, tra cui Avis e Amici di Zampa, per presentare le loro iniziative sul territorio.

"L'iniziativa - ha ricordato l'assessore con delega al Commercio, Luigi Marcello - risale agli anni '60, nata da un'idea dell'avvocato Roberto Bontempo creata per celebrare la presenza di tanti turisti che affollano la nostra città.



La Sagra delle campanelle di San Rocco festeggia il santo pellegrino ed i turisti, considerati anche essi viaggiatori, come San Rocco, il Santo colpito dalla peste che girovagò per tutto il continente appoggiandosi ad un bastone e agitando una campanella per avvisare la sua presenza. Ogni anno il 16 agosto si celebra la ricorrenza a Vasto con l'offerta di campanelle realizzate in ceramica o in metallo, artisticamente lavorate".