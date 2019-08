Notte dei falò, Cianci: "Solo per quest’anno sarà il 23 agosto"

Questa sera, a Vasto Marina, ci saranno solo concerto di Alex Britti e fuochi pirotecnici. Non ci sarà invece la notte dei falò, tradizione molto amata dai giovani vastesi, spostata al 23 agosto. Il cambio di data era stato imposto dalle necessità logistiche per la tappa - poi annullata - del Jova Beach Party.

E passano da tre (area monumento alla Bagnante, zona pontile e area eventi di lungomare Duca degli Abruzzi) a una (solo zona pontile) le aree utilizzabili dai giovani per l'accensione dei fuochi attorno a cui trascorrere la notte, come ha annunciato l'assessore alle politiche giovanili Paola Cianci. "In via straordinaria e solo per quest'anno - ha dichiarato l'assessore Cianci- la notte dei falò si terrà, come da calendario estivo, il giorno 23 agosto.

Non è stato possibile organizzarli oggi in quanto le aree precedentemente destinate a quest'evento sono occupate per motivi logistici legati al previsto Jova Beach Party o inutilizzabili per motivi di sicurezza dovuti allo spettacolo pirotecnico di questa sera. A disposizione il 23 agosto ci sarà la spiaggia libera in zona pontile".