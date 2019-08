La Notte di Vasco entusiasma Vasto Marina. Stasera Alex Britti e fuochi d’artificio

Applausi ed entusiasmo a Ferragosto a Vasto Marina per la Notte di Vasco, la serata dedicata a Vasco Rossi.

Il concerto sulla riviera ha fatto il pienone con i Senza resa, la cover band ispirata al grande cantautore modenese.

Claudio Golinelli il più acclamato: lo storico bassista della band di Vasco applaudito a ogni performance sul palco di piazza Rodi.

Iniziata con un po' di ritardo, la serata musicale è proseguita fino all'1,30 tra i più grandi successi del Blasco e, a grande richiesta del pubblico, un lungo bis suggellato da Alba Chiara.

Dopo le note vicende che hanno causato l'annullamento dell'evento di Jovanotti, in programma per domani in spiaggia e cancellato per motivi di sicurezza, il Ferragosto vastese prosegue oggi: stamani e oggi pomeriggio la tradizionale Sagra delle campanelle di San Rocco; in serata il concerto di Alex Britti (che torna a cantare a Vasto 16 anni dopo lo spettacolo del 2003 all'arena comunale) in piazza Rodi e, a mezzanotte, i fuochi d'artificio in spiaggia.