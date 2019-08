Bloccata in ascensore a ferragosto: "Grazie ai vigili del fuoco"

Disavventura nel giorno di ferragosto per Angelina Poli Molino, rimasta bloccata in ascensore come racconta in questa lettera che pubblichiamo:

Vasto, la nostra città su Rai 1 con Messa trasmessa dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore officiata dal nostro Vescovo Mons. Bruno Forte . Immagini da ricordare! Tradizioni da rispettare: gita fuori porta con familiari ed amici: polli ripieni, frittate ed altro.

Oggi, però, niente di tutto questo per me bloccata in ascensore e richiesta di aiuto ai Vigili del Fuoco che intervengono prontamente. Come cittadina di Vasto desidero ringraziare l’emerito corpo per il loro prezioso aiuto, per la competenza, la disponibilità dimostrata rimanendo con me fino a vedermi tranquilla dopo tanto spavento.

Tra i Vigili del Fuoco a liberarmi dall’ascensore una gradita sorpresa: un mio ex alunno.

Ancora un riconoscente grazie ai bravi Vigili del Fuoco e una avventura di ferragosto da dimenticare!

Angelina Poli Molino