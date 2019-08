Jovanotti: "Hanno fermato la festa di Vasto senza una ragione reale"

"Oggi che è il giorno simbolo della vacanza degli italiani avremmo dovuto essere al lavoro per preparare la Festa di Vasto, ma ci hanno fermato (senza una vera ragione che sia una, purtroppo)". Jovanotti torna a dire la sua sull'annullamento del concerto di Vasto, la tappa del Jova Beach Party prevista per il 17 agosto e cancellata per motivi di sicurezza dopo il no del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Questo post di ferragosto - scrive sulla sua pagina Facebook ufficiale il cantautore toscano - lo dedico all’equipaggio di #jovabeachparty la più folle impresa mai tentata nella musica italiana(e siamo ancora in viaggio e arriveremo a Milano via mare).

Facebook mi fa caricare 40 foto in un post , in realtà per rendere possibile ognuna di queste feste c’è una squadra di quasi mille persone al lavoro e oggi che è il giorno simbolo della vacanza degli italiani avremmo dovuto essere al lavoro a preparare la festa di Vasto ma ci hanno fermato (senza una vera ragione che sia una, purtroppo). Non fermeranno lo spirito che stiamo portando in giro, e io oggi davanti a una fetta di anguria che ha il sapore dell’infanzia e dell’estate ringrazio questi uomini e queste donne che lavorano a #jovabeachparty e che rendono possibile questa cosa bellissima tra mille difficoltà ma anche con una energia, una competenza e una serietà vere, altro che chiacchiere!



É una grande avventura!

Buon ferragosto a tutti!".