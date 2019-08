Il 16 agosto in centro storico a Vasto la Sagra delle Campanelle di San Rocco

È una delle tradizioni il cui fascino rimane immutato con il passare degli anni. La Sagra delle Campanelle di San Rocco, che ha origini antiche ed è stata riportata in auge dal compianto avvocato Roberto Bontempo, è l'appuntamento vastese che, nella giornata del 16 agosto, anima il centro storico con un tripudio di suoni e colori. Dal mattino fino a sera, a piazza Rossetti e dintorni arriveranno decine di bancarelle che proporranno in vendita le loro campanelle.

Da quelle tradizionali e più semplici, in terracotta o ottone, a quelle con i materiali più moderni e alle decorazioni più originali, ci saranno centinaia di campanelle da poter acquistare per portare con sè un ricordo di questa giornata e, per i turisti, della città di Vasto.

Non mancheranno, oltre agli stand degli artigiani, anche le postazioni delle associazioni di volontariato cittadine che, in questa giornata, raccolgono fondi per le loro iniziative.

Un appuntamento da non perdere, quello del giorno di San Rocco, per vivere una giornata all'insegna delle tradizioni.

Le feste del Ferragosto Vastese proseguiranno poi, in serata, con il concerto di Alex Britti alla rotonda di viale Dalmazia a Vasto Marina e i fuochi pirotecnici sul mare [LEGGI].