La musica dei Pink Floyd per sostenere le attività dell’associazione La Conchiglia

Il 16 agosto a Vasto ci sarà un appuntamento di musica e solidarietà. Nel cortile di palazzo d'Avalos, alle 21.30, gli Eclipse - Pink Floyd Tribute Band - terranno un concerto con i più bei brani della storica band britannica. L'obiettivo, oltre a quello di far trascorrere una piacevole serata a vastesi e turisti, è di raccogliere fondi per sostenere le attività dell'associazione La Conchiglia, che accompagna i pazienti oncologici del San Pio di Vasto e il loro familiari in un momento difficile della loro vita.

Il concerto è organizzato dall'associazione Un Buco nel tetto, da dieci anni attiva nel territorio con progetti di solidarietà "a km.0" nella consapevolezza che dall'unione delle associazioni possono nascere cose molto positive, e dalla band Eclipse, sempre pronta a dare il proprio contributo in occasioni come questa.

Per informazioni: 3406742511

Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi, dell'associazione Un Buco nel tetto, e Francesco Marchesani, degli Eclipse, ci hanno parlato di questa iniziativa per sostenere La Conchiglia.