Concluso a Carunchio il torneo "Un calcio al pregiudizio"

Si è concluso a Carunchio il torneo di calcetto organizzato dallo Sprar Carunchio Accoglie, coordinato da Nicola Sansiviero.

Il progetto "Un calcio al pregiudizio" ha portato in campo i beneficiari ospiti dello sprar e del Fami di Carunchio insieme ai giovani e meno giovani carunchiesi, scesi in campo per mettersi in gioco sfidando il pregiudizio.

"Allenati dal mister Germano Turdò e dal bomber Buba Baldeh – spiegano gli organizzatori – tutti insieme hanno condiviso momenti di puro divertimento, conclusi nella serata di ieri con una grande festa presso la piazza del paese. Grazie a tutti i partecipanti, alla Asd Carunchio, all'amministrazione comunale e ai volontari della protezione civile di Carunchio. Arrivederci al prossimo anno".