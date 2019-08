Alex Britti in concerto e i fuochi d’artificio: il Ferragosto vastese è salvo

Concerto di Alex Britti a Vasto Marina e, a mezzanotte, fuochi d'artificio in spiaggia. Il Ferragosto vastese è salvo.

Dopo l'annullamento dell'evento dell'estate, il concerto di Jovanotti del 17 agosto (che si farà il 7 settembre, quasi sicuramente a Montesilvano), è stata una corsa contro il tempo per l'amministrazione comunale e i commercianti del consorzio Vivere Vasto Marina. Dunque, si torna all'antico. Alla data consolidata: 16 agosto. E al programma tradizionale: concerto sulla riviera e spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

L'appuntamento con la notte del 16 era stato cancellato, per questa estate, perché il giorno dopo era in programma il Jova Beach Party, annullato dopo il no della Commissione provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con uno strascico di polemiche e di inchieste giudiziarie.

"Il Ferragosto Vastese avrà inizio, nella mattinata di domani 15 agosto dalle ore 10:30, con la trasmissione in mondovisione della Celebrazione dell'Assunta dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore: un'importante vetrina turistica su Rai 1 che darà lustro alla nostra Città", si legge nella nota di palazzo di città. A seguire, in serata, l’esibizione dei Senza Resa ne La Notte di Vasco, presso la Rotonda di Viale Dalmazia alle ore 22:00. Un evento unico nel suo genere, capace di attrarre numerosi fan per cantare insieme ai musicisti ufficiali di Vasco Rossi i suoi storici successi", spiega una nota dell'amministrazione comunale.

La mattina del 16 agosto, giorno della Festa di San Rocco, l’immancabile appuntamento con la Sagra delle Campanelle, in Piazza Rossetti.

Per il tradizionale concerto di Ferragosto, presso la Rotonda di Viale Dalmazia, vi sarà l’esibizione di un grande artista del panorama nazionale musicale: il noto cantautore e chitarrista romano, Alex Britti, che intratterrà il pubblico con il suo vastissimo repertorio, fino ai consueti fuochi pirotecnici della mezzanotte.

“Nonostante le varie critiche che puntualmente riceviamo, senza però ottenere proposte concrete - ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Carlo Della Penna - oltre a presunte forme di collaborazione che arrivano quando ormai è troppo tardi, l’Amministrazione Comunale di Vasto, autonomamente, è riuscita ad organizzare il Ferragosto con un artista di caratura nazionale come Alex Britti, ripristinando i tradizionali fuochi pirotecnici alla data del 16 agosto, a dimostrazione della piena operatività dell’Amministrazione. Lavoriamo per la bellezza della nostra Città e ringraziamo per l’apporto tutti i rappresentanti delle associazioni e delle realtà aggregative, a partire dal Consorzio di Vasto Marina.



Un ulteriore ringraziamento va a tutte le Forze dell’Ordine ed alla Protezione Civile che ci hanno fornito una grande disponibilità per permetterci di organizzare gli eventi del 15 e 16 agosto e che saranno impegnate a garantire la sicurezza di tutti i cittadini".