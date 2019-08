A Santa Maria maggiore la messa dell’Assunta in diretta su Rai 1

Vasto e la chiesa di Santa Maria maggiore saranno protagoniste domani, giorno di Ferragosto, su Rai 1. In occasione della solennità dell'Assunta sarà trasmessa in diretta tv la messa celebrata dall'arcivescovo Bruno Forte.

Alle 10.30 inzierà il programma "A Sua immagine", alle 10.55 il collegamento in diretta con la chiesa del centro storico con la regia di Gianni Epifani e il commento liturgico di Simona De Santis.

Già da due giorni le troupe Rai sono al lavoro in città per l'allestimento del necessario per la diretta.

Domani, 15 agosto, sarà possibile entrare in chiesa e prendere posto per la celebrazione fino alle 10.30. Nel corso della mattinata, su Rai 1, saranno trasmessi servizi e immagini che presenteranno Vasto e il suo patrimonio architettonico.