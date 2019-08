Niente Jova Beach Party "ma noi ci sposiamo lo stesso a Vasto il 17 agosto"

Comunque vada, il 17 agosto sarà il giorno più bello della loro vita. Andrea Tribastione e Susanna Sirena sono i due giovani siciliani che avrebbero dovuto sposarsi durante la tappa di Vasto del Jova Beach Party annullata nei giorni scorsi. Siciliani di Lentini avevano partecipato al concorso per essere uniti in matrimonio da Jovanotti.

"La mia compagna è una fan sfegatata di Lorenzo - racconta Andrea a Zonalocale - e quando ha saputo di questa possibilità me l'ha proposta e ho accettato con molto piacere. Volevamo sposarci e questa occasione ha diminiuto l'attesa". I due promessi sposi sono stati sorteggiati per il loro matrimonio a Vasto "e lo abbiamo scoperto a metà aprile perchè non avevamo visto la diretta dell'estrazione. Abbiamo avuto pochi mesi per organizzare la giornata in cui, insieme a noi, ci saranno una 50ina di parenti e amici" che arriveranno dalla Sicilia.

Per Andrea, però, Vasto non è una città come tutte le altre. Qui vive da oltre 20 anni suo zio Marcello, fratello della madre, ed è qui che, nel 2012, il 32enne siciliano ha lavorato per nove mesi. "I vastesi con me sono stati davvero molto accoglienti e ho un ricordo molto positivo della città. Una ventina di giorni fa siamo stati lì con la mia futura moglie e anche lei è rimasta positivamente colpita. Sarà una bella occasione per far conoscere Vasto - che ci ricorda un po' i paesaggi della nostra terra d'origine - ai nostri parenti e amici".

Non sarà la spiaggia di Vasto Marina ad ospitare il loro "sì" ma i giardini di Palazzo d'Avalos. "Putroppo è andata così, venerdì ci hanno contattati dall'organizzazione del Jova Beach Party e ci hanno detto che ci sarà modo di recuperare il momento da vivere con Jovanotti in un'altra data".

Oggi Andrea e Serena arriveranno a Vasto da Pavia, dove vivono e lavorano, per curare gli ultimi preparativi in vista del loro giorno speciale. "Abbiamo rivisto i nostri piani su come far vivere ai nostri ospiti la giornata ma alla fine siamo certi che andrà tutto bene". E ad Andrea e Susanna, che vivranno la loro giornata speciale a Vasto - negli ultimi tempi segnata più che da situazioni critiche e polemiche che da altro - non resta che augurare amore, felicità e bei ricordi da conservare per sempre.