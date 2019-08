Min&Mal & Friends, una serata di musica in spiaggia con i fratelli Caterino

Min&Mal & Friends quest'anno sbarca sulla spiaggia. Da otto anni è ormai appuntamento fisso dell'estate la festa "in musica" organizzata dai fratelli Mario e Alessio Caterino, dj e produttori, che in una sera d'agosto si ritrovano con tutti i loro amici.

Loro, che grazie alla musica girano il mondo, non possono mancare a questo appuntamento "in casa" e, per l'edizione 2019, hanno scelto una data clou dell'estate, il 16 agosto, e una location diversa dagli altri anni. Sarà infatti il Mamitas di Vasto Marina ad ospitare la serata che, per l'occasione, si è trasformata in Min&Mal & friens Beach Party.

Si inizia alle 23, con ingresso libero, e, come ospite della serata, naturalmente oltre a Min&Mal, ci sarà Delayz.