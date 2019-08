La Notte Bianca di San Salvo si sposta alla marina: Cisco e Paolo Caiazzo gli ospiti

Torna la notte bianca di San Salvo che quest’anno si sposta dal centro storico a San Salvo Marina. Nottambula avrà una serie di iniziative che interesseranno il lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci e via Magellano. Street band, spettacoli itineranti, dj set di Pino Titta e Manuel D’Adamo, comicità, musica dal vivo con gli Ambassador, le performance dell’accademia Dinamika e tanto altro ancora.

La manifestazione che partirà alle 21.00 e andrà avanti fino alle 4.00 del mattino è organizzato dall’associazione New Generation ed Eventi e Servizi con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Ospiti di punta della serata Stefano Cisco Bellotti, già frontman dei Modena City Ramblers, che si esibirà in prima serata sul palco principale di piazza Cristoforo Colombo e a seguire Paolo Caiazzo, attore e noto cabarettista italiano di Made in Sud che terrà lo spettacolo sul palco della piazza adiacente al Beat Cafè.

A completare il ricco programma di Nottambula ci sarà il party Welcome to the Jungle che si terrà dalle 23.00 in poi al porto turistico “Le Marinelle” con Renè from Ibiza e Alex B, Erasmo dP e LDM.