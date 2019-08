Divertimento a Liscia con il "volley saponato" e il "calcetto gonfiabile"

Tanto divertimento a Liscia ieri pomeriggio con la prima edizione dei tornei di "volley saponato" e "calcetto gonfiabile".

L'evento per grandi e piccini si è tenuto in piazza San Rocco con numerosi partecipanti ai due tornei. Per l'occasione, per i più piccoli, sono stati montati anche i giochi gonfiabili.

L'iniziativa è stato organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Il cartellone estivo di Liscia va avanti e tra gli eventi dei prossimi giorni c'è la sagra della porchetta (17 agosto).