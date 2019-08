World tour 1 star a Budapest, Claudia Scampoli e Chiara They al 5° posto

Si chiude con un 5° posto l'esperienza di Claudia Scampoli e Chiara They nella tappa del World Tour 1 star di Budapest. La giocatrice vastese e la sua compagna del Club Italia, hanno affrontato la competizione partendo dal main draw, inserite nella pool B. Sono state sconfitte dalle olandesi va Driel e Schoon e poi hanno battuto in rimonta l'altra coppia olandese Driessen-Mertens per 2-1 (17-21/21-16/15-13).

Nel turno successivo Scampoli e They si sono imposte nettamente, 2-0 (21-18/21-10) sulla coppia svizzera Buser-Lutz. Poi, nei quarti, hanno affrontato la coppia della Nuova Zelanda, Kirwan-Mac Donald. Nel primo parziale le neozelandesi hanno vinto ai vantaggi, poi nel secondo set le due azzurre, con un micidiale 21-8, sembrava potessero portare l'inerzia del match dalla loro parte. Nel combattuto tie-break alla fine sono state le loro avversarie a spuntarla.

Per la giocatrice vastese è stata un'altra buona tappa, con esperienza da accumulare nel confronto con giocatrici provenienti da tutto il mondo. La stagione, in cui Claudia Scampoli non sta avendo pause, girando tra un torneo e l'altro, prosegue, anche in vista delle finali del Campionato italiano assoluto in programma per il 23 agosto a Caorle.