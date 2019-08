"Moi et Maria", Marco Santilli presenta il suo nuovo brano

È uscito da qualche giorno Moi ed Maria, nuovo brano del cantautore abruzzese Marco Santilli. La canzone, ascoltabile sulle maggiori piattaforme digitali, vede la collaborazione di Santilli con la Sugar Music di Caterina Caselli, che detiene le edizioni del singolo.

"È una canzone fresca - dice Santilli - che racconta la società moderna con le sue sfaccettature e 'controindicazioni' e la via del poeta non è mai in discesa", come si ascolta in un passaggio della canzone. "È un grande onore per me avere nelle edizioni del pezzo una immensa casa discografica come la Sugar che ha dato luce a molti grandi artisti italiani", aggiunge il cantautore che segna così un'altra tappa del suo percorso artistico.

