Jova Beach Party, parla Menna: "Ondata di odio contro la città, nessun aiuto dai politici"

"Ondata di odio contro la città che ha danneggiato non solo Vasto, ma l'intero Abruzzo". Amaro sfogo nel tardo pomeriggio di ieri del sindaco Francesco Menna dopo l'annullamento del Jova Beach Party.

Il primo cittadino decide di non parlare dei pareri non favorevoli ricevuti in commissione da enti e forze dell'ordine e si concentra sull'aspetto politico della faccenda.

"Ringrazio Jovanotti per averci scelto e per le belle parole spese per noi. Ringrazio la macchina comunale che è andata avanti anche dopo le mortificazioni arrivate da certa opposizione. Mentre noi eravamo impegnati nell'organizzazione, dall'altra parte altre autorità presentavano interrogazioni al ministero"; quest'ultimo riferimento è al senatore vastese Gianluca Castaldi.

"Un aspetto che mi fa ben sperare per il futuro, è l'appoggio ricevuto dai sindaci come Tiziana Magnacca, Filippo Marinucci e Catia Di Fabio che si sono messi a disposizione per la riuscita dell'evento".

Di seguito l'intervista a Francesco Menna