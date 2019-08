Ha un attacco di convulsioni mentre è in mare: ragazza soccorsa a Casalbordino

È stato provvidenziale l'intervento del bagnino oggi pomeriggio a Casalbordino Lido per soccorrere una ragazza che, mentre era in acqua, ha avuto un improvviso malore.

"Alle ore 15:30 circa, sulla spiaggia prospicente il lido Viki Leo, a Casalbordino, l'attenzione dell'assistente bagnanti della Lifeguard - La Compagnia del Mare Emiliano Carulli viene richiamata da una ragazza in preda a delle convulsioni, probabilmente dovute ad una forma di epilessia", spiega in una nota la società di salvataggio.

Il bagnino è così intervenuto in acqua e, con la collaborazione di un ragazzo che balneava in quel tratto di mare, "si è accertato che la ragazza non soffocasse ingoiandosi la lingua, facendole assumere la consueta posizione laterale di sicurezza".

Due infermieri - non in servizio - che si trovavano al mare hanno poi aiutato il bagnino nei primi soccorsi "fino all'arrivo dell'ambulanza, al quale sono state affidate le restanti operazioni di monitoraggio. Fortunatamente le convulsioni sono state fermate e la ragazza è stata messa fuori pericolo".