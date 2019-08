Sono arrivate le offerte Tim Advance 4.5G e 5G

I superpoteri della rete Tim arrivano anche in 5G. L’azienda italiana leader nel campo delle telecomunicazioni ha ampliato i suoi prodotti con Tim Advance, il servizio che offre Velocità fino a 2Gbos, video in Ultra Hd, Giga First Class e assistenza dedicata.

Come scopriamo sfogliando il nuovo volantino, il pacchetto base dell’ultima novità in casa Tim, Tim Advance 4.5G, offre a 19,99 euro al mese 40 Giga di Internet, minuti e sms illimitati e poi velocità fino a 700Mbps, video Hd/Uhd, Giga First Class e Roaming Eu incluso.

Con 10 euro in più, per un totale di 29,99 euro, è possibile sottoscrivere Tim Advance 5G che comprende 50 Giga di Internet, minuti e sms illimitati e poi velocità fino a 2Gbps, video Hd/Uhd, Giga First Class, Roaming Eu e LoSai e ChiamaOra inclusi. Il costo? Soli 29,99 euro. Davvero conveniente come, del resto, Tim Advance 5G TOP che a 49,99 euro al mese offre 100 Giga di Internet, minuti e sms illimitati e poi velocità fino a 2Gbps, video Hd/Uhd, Giga First Class con Assistenza dedicata, Roaming Eu e LoSai e ChiamaOra inclusi. Senza costi aggiuntivi, il pacchetto comprende anche TimGames e 250 minuti all’estero.

Tutte e tre le offerte regalano sconti esclusivi su un vasto assortimento di smartphone di ultima generazione. Ma i vantaggi non finiscono qui. Il nuovo volantino Tim lancia infatti anche altri pacchetti: Tim Flexy, che dà Internet veloce e flessibile per 2,7 o 30 giorni a partire da 5,90 euro al mese; TimMusic, ovvero tutta la musica che vuoi senza consumare Giga, con un costo di 0,99 euro il primo mese; e poi Tim International Senza Limiti che comprende 30 GB + chat e minuti senza limiti + 300 minuti verso l’estero a 11,99 euro al mese.

Scopri il grande universo Tim sul nuovo volantino, ma affrettati: scade il 10 settembre!