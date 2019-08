Oggi a San Salvo i Sud Sound System in centro, alla marina la finale di Lady Over con Alvaro Vitali

Il centro di San Salvo stasera ospiterà il concerto gratuito dei Sud Sound System con lo spettacolo “Sciamu a ballare tour 2019”; l'evento, organizzato dal Comune di San Salvo con il supporto delle associazioni culturali “Io c’Entro” e “Progetto Sud”, si terrà in piazza San Vitale alle 21.

“Il centro di San Salvo ospiterà un grande evento musicale. È coinvolgente il concerto dei Sud Sound System – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – e ho apprezzato la scelta di utilizzare piazza San Vitale per un tour sinora ha fatto ballare mezza Europa”. "Per l’occasione – annuncia l’assessore alle Attività produttive Tonino Marcello – diverse attività commerciali resteranno aperte durante le ore serali. Ed eccezionalmente è stato consentito che l’orario per la musica possa essere consentita fino alle 3 del mattino".

"Fabio Terron, Nandu Popu e Don Rico dei Sud Sound System stanno infiammando le piazze e le spiagge d'Italia e del mondo con il loro reggae che promettono uno show carico di emozioni, tanta reggae music in salentino style e vibrazioni positive, le stesse che portano in giro per il mondo dai primi anni '90, quando iniziò una carriera ricca di grandi successi", aggiunge il Comune.

FINALE LADY OVER - Alla marina si terrà, sempre stasera, dopo le 9 tappe di avvicinamento, la finalissima per la proclamazione della vincitrice della quarta edizione del concorso nazionale di bellezza over 30 Lady Over Italia, organizzato dall’associazione culturale Cantiere Creativo con il patrocinio del Comune di San Salvo (ore 21, piazza Colombo).

"La giuria – spiega il Comune – dovrà scegliere Lady Over Italia tra 27 finaliste nella serata che vedrà come ospite d’onore Alvaro Vitali, il mitico Pierino cinematografico. A rendere più magica la serata la scuola di Ballo Trendy Dance di Lucia Rossi che arricchirà lo spettacolo con coreografie spettacolari. Novità di questa edizione, curata dai responsabili dell’associazione Mauro Raspa, Antonio Monteferrante e Walter Cordisco, l’aggiunta di altre 5 fasce: Lady Eleganza, Lady Bellezza, Lady Simpatia, Lady Over 50 e Lady Particolari, sponsor ufficiale".