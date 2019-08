Notte Rosa delle sirene all’insegna del divertimento

Anche quest'anno la Notte rosa di Vasto Marina fa ballare tutti fino all'alba. Tantissimi i palchi e le inziative delle singole strutture per la notte più lunga dell'estate. Cascate di coroncine rosa e cappellini per l'evento che ormai è diventato tappa fissa dell'estate vastese. Si canta, si balla e si mangia tra le strade della Marina, poi, all'alba, tutti in spiaggia, possibilmente con cornetto e cappuccino alla mano.

Un evento che ogni anno attira tantissimi turisti a riversarsi in Viale Dalmazia, lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi, che hanno iniziato già nel pomeriggio a riempirsi di persone interessate. In serata, aperti gli stand gastronomici del litorale nord e, dopo le 22, la musica di gruppi locali e dj. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Vasto in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e ha avuto una madrina d’eccezione, Sara Croce, protagonista come personaggio di Madre natura in diverse puntate di Ciao Darwin. Spazio anche per i più piccoli grazie alla grande area organizzata con gonfiabili nei pressi della Rotonda.