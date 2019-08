Musica e gusto a Fresagrandinaria con la tappa estiva di Borgustando

Appuntamento il 17 agosto a Fresagrandinaria con la data estiva di Borgustando, il percorso enogastronomico tra i vicoli del centro storico del comune dell'entroterra vastese.

L'evento organizzato dalla neonata Pro Loco, con il patrocinio del Comune, farà riscoprire i piatti tipici della tradizione accompagnati dalla musica di Maurizio Band, Amerigo e Maria, Bacco e Perbacco ecc.

"Si tratta di una manifestazione all'insegna della buona degustazione in luoghi ricchi di tradizione con scorci paesaggistici veramente da esplorare – spiegano gli organizzatori – Passeggiando per le strette strade dei borghi si potranno degustare piatti e dolci tipici della cultura locale. Numerosi noti produttori, inoltre, vi aspettano negli angoli nascosti dei paesi, per proporvi le loro specialità gastronomiche".