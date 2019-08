Una serata di festa a San Salvo Marina con le canzoni di Cristina D’Avena

È stata una serata di festa quella di ieri sera a San Salvo Marina. "Vivila", appuntamento dedicato alle famiglie organizzato dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo, ha richiamato un gran numero di partecipanti che hanno vissuto alcune ore all'insegna della gioia e della spensieratezza.

Sul lungomare gli spettacoli di trapezisti, artisti di strada, il circo incantato, l’esibizione dell’Accademia Dinamika, i ragazzi dell’EXP Music School di San Salvo e gli sketch della compagnia “Lu Vrascire” che ha presentato un'anteprima del suo prossimo musical, in scena il prossimo inverno.

Grande l'attesa per Cristina D'Avena, anticipata dalla Bim Bum Bam Band, con le canzoni dei cartoni animati dagli anni '80 in poi. Un tuffo nel passato per i più grandi, che hanno potuto ascoltare le canzoni dei cartoni della loro infanzia dall'inconfondibile voce di Cristina D'Avena, interprete di decine di sigle, e per i più piccoli che si sono goduti la serata di divertimento.