Stasera a Cupello la seconda edizione di "Stelle in collina"

Giovedì 8 agosto (ore 21:30) so terrà la 2ª edizione di Stelle in Collina. L'evento consiste in un'escursione notturna organizzata dall'Università delle Tre Età di Cupello in collaborazione con il Cai di Vasto e la Podistica Cupello.

La passeggiata serale tra le colline di Cupello e la lettura del cielo, delle stelle e dei pianeti sarò guidata da Gianni Colonna, socio Cai e astrofilo. Il ritrovo è nella zona artigianale (via Enrico Mattei), il percorso è di circa due chilometri per una durata di un'ora e mezza. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, sono consigliate scarpe comode.